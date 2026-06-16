Home

Politica

Tenerini (FI): “A Livorno nessuna bambina deve avere paura di vestirsi da bambina libera”

Politica

16 Giugno 2026

Tenerini (FI): “A Livorno nessuna bambina deve avere paura di vestirsi da bambina libera”

Livorno 16 giugno 2026 Tenerini (FI): “A Livorno nessuna bambina deve avere paura di vestirsi da bambina libera”

“Quanto denunciato a Livorno, al Parterre, ai danni di una ragazzina di dodici anni è di una gravità assoluta. Saranno le autorità competenti ad accertare ogni responsabilità, ma una cosa va detta subito, senza timidezze e senza equilibrismi da salotto: in Italia nessuna bambina può essere minacciata, intimidita o colpevolizzata per il modo in cui si veste.

La libertà delle donne e delle bambine non può diventare trattabile a seconda del contesto culturale, religioso o comunitario in cui viene messa in discussione. Il controllo sul corpo femminile resta controllo sul corpo femminile, anche quando prova a travestirsi da tradizione, da appartenenza o da prescrizione religiosa.

Difendere l’integrazione significa prima di tutto difendere la legge italiana, la dignità della persona, la libertà individuale e la parità tra uomo e donna. Non esiste integrazione se una minore deve avere paura di uscire di casa, di andare al parco o di vestirsi secondo la propria libertà.

Se davvero, come risulta al momento, non sono ancora arrivate parole nette di condanna da parte di tutta la politica cittadina e dell’amministrazione comunale, sarebbe un fatto grave. Su una vicenda simile non possono esistere silenzi prudenti, imbarazzi ideologici o condanne a geometria variabile.

Esprimo piena solidarietà alla bambina e alla sua famiglia, che ha avuto il coraggio di denunciare. E auspico che le istituzioni locali, tutte, sappiano pronunciare parole chiare. Perché il patriarcato va condannato sempre: non solo quando è comodo, non solo quando conferma le proprie categorie politiche, non solo quando non disturba il racconto ideologico di qualcuno.

A Livorno, città di libertà e di convivenza, nessuna bambina deve sentirsi straniera nella propria libertà.”

On. Chiara Tenerini

Forza Italia