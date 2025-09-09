Home

9 Settembre 2025

Livorno 9 settembre 2025 Tenerini (FI): "All'Elba ennesima alluvione: Giani commissario assente, famiglie lasciate nell'incuria"

«Questa mattina l’Isola d’Elba si è trovata di nuovo sotto l’acqua: a Nisporto il fosso La Penta Renaio ha esondato, provocando allagamenti e disagi seri per famiglie e attività. Non è la prima volta, e purtroppo rischia di non essere l’ultima.

È inaccettabile che un territorio fragile e a rischio come l’Elba venga lasciato senza protezioni concrete. Il Presidente Giani, che è commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, non ha mai messo in campo un piano serio di interventi. Oggi i nodi vengono tristemente al pettine: ogni settimana le famiglie elbane si vedono allagate case e negozi, con danni enormi e senza risposte.

Gli eventi meteorologici estremi sono una realtà con cui convivere, ma se non si interviene sulla manutenzione dei fossi, sulla prevenzione e sul controllo del territorio, l’emergenza diventa la normalità. È necessario capire anche se ci sono stati interventi sbagliati o trascurati che hanno peggiorato la situazione.

È inutile che il PD, Giani e tutto l’apparato continuino a presentarsi all’Elba parlando di campagne elettorali e territori marginalizzati, quando i primi responsabili di questa marginalizzazione sono proprio coloro che hanno sempre governato la Toscana. Basta con le passerelle: servono risposte, subito.»

On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Segretario provinciale FI Livorno