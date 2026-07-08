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Cronaca

Tenerini (FI): “Bene il presidio nella zona rossa, su piazza Garibaldi avevamo indicato da tempo la strada”

Cronaca

8 Luglio 2026

Tenerini (FI): “Bene il presidio nella zona rossa, su piazza Garibaldi avevamo indicato da tempo la strada”

Livorno 8 luglio 2026

Tenerini (FI): “Bene il presidio nella zona rossa. Su Piazza Garibaldi Forza Italia aveva indicato da tempo la strada: sicurezza, decoro e riqualificazione”

“Il rafforzamento dei controlli nella zona rossa di Livorno, con l’impiego anche dei militari dell’operazione Strade Sicure tra piazza della Repubblica, piazza Garibaldi e le aree limitrofe, è una risposta seria a un problema serio. Quando lo Stato c’è, si vede. E soprattutto si vede la differenza tra chi lavora per riportare legalità e chi preferisce trasformare ogni tavolo istituzionale in un palcoscenico”.

Lo dichiara l’On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e Segretario provinciale di Forza Italia Livorno, intervenendo sul dispositivo disposto dal Prefetto Giancarlo Dionisi per rafforzare la sicurezza nell’area interessata dalla zona rossa.

“Su Piazza Garibaldi Forza Italia non scopre oggi il problema. Con Alessandro Guarducci, in Consiglio comunale, abbiamo avanzato da tempo proposte precise: rimozione delle baracchine, riqualificazione complessiva della piazza, potenziamento dell’illuminazione, nuovi arredi urbani, incentivi per favorire la riapertura dei fondi chiusi da anni e strumenti di allontanamento per chi rende insicura e invivibile una parte della città. Non slogan, ma interventi concreti. Perché la sicurezza senza decoro rischia di durare poco, e il decoro senza sicurezza resta una cartolina buona solo per i rendering”.

“Da mesi residenti, commercianti e cittadini chiedono una cosa semplice: poter vivere, lavorare e attraversare quelle zone senza paura, senza degrado, senza la sensazione che pezzi di città siano stati lasciati a se stessi. Il tema non è ideologico, non è di destra o di sinistra: è il diritto alla sicurezza, che è il primo presupposto della libertà. Senza sicurezza non c’è socialità, non c’è commercio, non c’è vivibilità urbana”.

“La decisione della Prefettura va nella direzione giusta: più controlli, più presenza dello Stato, più coordinamento tra Forze dell’ordine. È esattamente ciò che Forza Italia chiede da tempo: fermezza, legalità e capacità di restituire serenità ai cittadini. Ma proprio perché lo Stato sta facendo la sua parte, adesso il Comune deve fare fino in fondo la propria”.

“Non basta prendere atto del presidio disposto dal Prefetto. Serve che l’amministrazione comunale accompagni questa misura con tutto ciò che rientra nelle sue competenze: ordinanze contro l’abuso di alcol, controlli amministrativi, decoro urbano, manutenzione, illuminazione, presidio della Polizia Municipale, recupero dei fondi sfitti e una vera rigenerazione di Piazza Garibaldi. La zona rossa è uno strumento straordinario e temporaneo; la rinascita della piazza, invece, deve essere una scelta politica stabile”.

“Livorno merita una politica adulta. Su sicurezza e legalità non servono alibi, nervosismi o fughe dal tavolo. Serve responsabilità. Ringrazio il Prefetto Dionisi, le Forze dell’ordine, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Esercito e tutti gli operatori impegnati sul territorio. A loro va il nostro sostegno pieno. Ora tutti facciano la propria parte, a cominciare dall’amministrazione comunale. Perché Piazza Garibaldi non può essere condannata a essere il simbolo del degrado: deve tornare a essere una piazza della città, non una frontiera interna”.