10 Settembre 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 910 settembre 2025 Tenerini (FI): “Casello Rosignano, rincaro imposto da sentenza: il Governo aveva bloccato gli aumenti”

«Sul casello di Rosignano i fatti sono fatti: la verità è una, e non può essere travisata o stravolta dal PD e dall’opposizione per fare campagna elettorale a colpi di bugie.

Il ministro Salvini aveva congelato gli aumenti proprio per difendere cittadini e imprese. È stata la concessionaria SAT a fare ricorso, ed è stato il Tribunale ad imporre il recupero delle tariffe: questa non è una scelta politica del Governo Meloni, ma la conseguenza di anni di errori, rinvii e cattive decisioni.

Ricordo che il percorso della Tirrenica è stato sbloccato dai governi di centrodestra, con la nomina del Commissario straordinario nel 2019 e con il passaggio di competenza ad ANAS. Oggi il Governo ha finalmente imboccato la strada giusta, mentre il PD finge di cadere dalle nuvole. Ma non possono ignorare che la concessione della SAT è stata prorogata nella legge di bilancio 2021 grazie a un emendamento a prima firma di un deputato del PD.

Dunque, basta con la propaganduccia: il Partito Democratico sapeva bene come stavano le cose, e invece di scaricare colpe dovrebbe spiegare le sue promesse mancate, a partire da quelle della Regione Toscana verso la costa.

Noi siamo al lavoro per dare finalmente risposte vere, completare la Tirrenica e chiudere la stagione dei balzelli ingiustificati. Gli altri, ancora una volta, si limitano agli slogan.»

On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Segretario provinciale FI Livorno