Tenerini (FI): “Cecina, addio al Tiro a Volo: non si può cancellare una tradizione senza dare un futuro”

Cecina

15 Settembre 2025

«Il Tiro a Volo di Cecina non è stato un semplice impianto: è stato un luogo di sport e di comunità che ha dato alla Toscana campioni e giovani talenti, fino ai successi di livello mondiale degli ultimi anni. Una tradizione lunga decenni che ha reso Cecina un punto di riferimento per questa disciplina.

Comprendiamo le incompatibilità con il maneggio vicino, anch’esso una realtà importante che ha attraversato periodi di grande vitalità. Non si tratta di mettere attività l’una contro l’altra, ma di governare i conflitti con programmazione e visione.

Per questo serve una regia regionale, capace di coordinare Comune e federazioni sportive – a partire dalla FITAV – per individuare una nuova sede adeguata. E serve soprattutto un fondo dedicato a sostenere le rilocalizzazioni o gli adeguamenti degli impianti sportivi che, come questo, rischiano di chiudere non per mancanza di valore ma per mancanza di pianificazione.

Chiudere senza alternativa è una sconfitta per tutti. La Toscana che vuole puntare sul turismo sportivo e sulla destagionalizzazione deve imparare a valorizzare le proprie eccellenze, non a perderle. A Cecina abbiamo già perso un impianto: non possiamo permetterci di perdere anche la sua vocazione».

