25 Febbraio 2024

Tenerini (FI): Con Tajani per futuro all'altezza nostra storia

25 Febbraio 2024

Livorno 25 febbraio 2024 – Tenerini (FI): Con Tajani per futuro all’altezza nostra storia

“Dal primo Congresso senza il presidente Berlusconi è emerso con chiarezza l’obiettivo politico di Forza Italia: portare avanti le sue idee con rinnovato impegno per una nuova rivoluzione liberale.

Con l’elezione per acclamazione di Antonio Tajani a Segretario nazionale, il nostro movimento dimostra tutta la sua vitalità ed è pronto a guardare con entusiasmo ai prossimi 30 anni: crescita, lavoro e sviluppo sono le sfide che abbiamo di fronte.

La leadership di Tajani è la miglior garanzia per inaugurare una nuova fase che ci veda ancora protagonisti e per costruire insieme un futuro all’altezza della nostra storia”. Lo dichiara la Responsabile Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini, delegata al Congresso del partito azzurro.

“Il centrodestra è nato dalle idee di Silvio Berlusconi, che ha saputo non solo costruire un partito in grado di camminare sulle proprie gambe ma anche dar vita a un’alleanza tanto solida da essere ancora oggi alla guida dell’Italia.

Siamo il fulcro della coalizione, cardine di un Governo – aggiunge – che tutela le istanze dei cittadini, i loro diritti e le loro libertà, e che guarda all’economia reale, alle forze sane e produttive del Paese. Al centro del nostro programma c’è il lavoro: il sostegno alle imprese, la semplificazione e la riforma fiscale, la modernizzazione della Pa e le privatizzazioni sono le priorità da attuare per archiviare la stagione dei sussidi e mettere in campo politiche attive. Meno Stato e meno tasse, più mercato e più investimenti per far crescere l’occupazione, rafforzare il trend positivo e dare stabilità economica ai cittadini.

Forza Italia continuerà a essere il polo attrattivo del campo moderato e liberale, raccogliendo sempre più adesioni ed esprimendo dirigenti sempre più competitivi.

L’autorevolezza, l’esperienza e la competenza del nostro Segretario sono ciò di cui abbiamo bisogno per dare impulso al Governo e rafforzare il ruolo del nostro Paese in Ue. L’elezione dei vice Benigni, Bergamini, Cirio e Occhiuto al suo fianco rappresenta in pieno una comunità unita, che riparte dalle radici guardando al futuro, ai giovani, ai territori e alle istituzioni. Il ministro Tajani – conclude Tenerini – ha saputo raccogliere il testimone di Berlusconi e porterà alta una bandiera, quella di Forza Italia, che è e sarà sempre un simbolo di democrazia e di libertà”.

