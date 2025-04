Home

16 Aprile 2025

Piombino (Livorno) 16 aprile 2025 Tenerini (FI): “Da AVS nessuna lezione, il presidio ospedaliero di Piombino è cosa seria e non un pretesto per la campagna elettorale”

“Trovo davvero bizzarro che i parlamentari di AVS tentino di usare la sanità toscana come terreno di scontro politico, dimenticando – con una certa comodità – che da decenni questa regione è governata proprio dalle forze progressiste a cui loro stessi fanno riferimento. Se oggi Piombino rischia di perdere un reparto fondamentale come quello di cardiologia, forse sarebbe il caso di guardarsi in casa prima di agitare il dito contro chi, come me, lavora da anni per difendere i territori, al di là delle bandiere di partito.”

“Quanto alla coerenza – continua Tenerini – ringrazio AVS per averla tirata in ballo: è un tema a loro decisamente estraneo. Sì, ho manifestato contro il rigassificatore a Piombino, come tanti cittadini, perché quel progetto è stato calato dall’alto, senza coinvolgere la comunità locale. Ma a differenza di chi soffia sul fuoco delle proteste solo quando è all’opposizione, io non ho mai smesso di confrontarmi con i territori, anche su scelte difficili. Loro, invece, dove erano mentre il centrosinistra smantellava la sanità toscana pezzo dopo pezzo?”

“E mi stupisce – aggiunge – che l’onorevole Fratoianni sembri ignorare il posizionamento politico del suo stesso partito in Toscana.

Governano con il PD nella mia Livorno, nella città di Firenze, e non più tardi di pochi giorni fa il loro responsabile regionale Danti invocava la necessità di costruire una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni regionali. Fratoianni questo non lo sa? Oppure fa finta di non saperlo?”

AVS – conclude Tenerini – cerca voti nel disagio, ma il disagio dei cittadini di Piombino non merita di essere strumentalizzato. Piombino merita servizi sanitari adeguati, infrastrutture sicure e rappresentanti che sappiano battersi con serietà. Il teatrino elettorale lo lasciamo volentieri ad altri.