Home

Cronaca

Tenerini (FI): “Dal MIT risorse concrete per la sicurezza idrica della provincia di Livorno”

Cronaca

16 Luglio 2026

Tenerini (FI): “Dal MIT risorse concrete per la sicurezza idrica della provincia di Livorno”

Livorno 16 luglio 2028 Tenerini (FI): “Dal MIT risorse concrete per la sicurezza idrica della provincia di Livorno”

Il quadro degli interventi programmati e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture per la Toscana è certamente positivo: quasi 300 milioni di euro già finanziati per potenziare acquedotti, ridurre le perdite e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico.

Per la provincia di Livorno sono previsti interventi importanti. All’Isola d’Elba vengono destinate risorse per rafforzare l’autonomia e la continuità dell’approvvigionamento idrico, un tema decisivo soprattutto nei mesi estivi.

Particolarmente rilevanti anche gli investimenti per Livorno e Collesalvetti, con oltre 6 milioni di euro per la messa in sicurezza e il potenziamento del sistema di adduzione, oltre a più di 15 milioni per la riduzione delle perdite e il miglioramento dei sistemi di controllo e monitoraggio delle reti gestite da ASA.

Risorse significative anche per la Val di Cecina, destinate ad adduttrici, accumuli e nuovi interventi di approvvigionamento. Un investimento concreto su un servizio essenziale, che deve tradursi rapidamente in opere e benefici per cittadini e imprese.

