Tenerini (FI) e l’impegno costante per Cecina: Approvate due sue mozioni su Garante per gli Anziani e mobilità per non vedenti

5 Marzo 2023

Cecina 5 marzo 2023 – Tenerini (FI) e l’impegno costante per Cecina: Approvate due sue mozioni su Garante per gli Anziani e mobilità per non vedenti, “Importante traguardo di civiltà”

“Sono state approvate all’unanimità in consiglio comunale a Cecina le mie mozioni. La prima è volta all’istituzione di un Garante dei diritti degli anziani nel Comune di Cecina, la seconda riguarda una serie di interventi in favore della mobilità per le persone non vedenti o ipovedenti”. Lo dichiara la deputata e consigliera comunale di Forza Italia Chiara Tenerini. “ Rispetto alla prima mozione, ringrazio il movimento FI seniores per l’impegno profuso nello stimolare la presentazione dell’atto. Gli anziani rappresentano una risorsa per la nostra società. Sono detentori della memoria storica e dei valori della nostra tradizione. Vanno aiutati con interventi mirati di carattere socio-assistenziale per garantire loro uno stile di vita sano, un’assistenza adeguata, anche presso le strutture che li ospitano, un supporto nelle attività quotidiane”. La stessa ha poi sottolineato. “La figura del Garante rappresenta un passaggio importante affinché ne sia riconosciuto il valore e vengano improntate tutte le azioni volte alla loro tutela e vigilanza. La proposta è stata anche, di recente, presentata in Senato da Forza Italia”. La stessa ha poi così continuato: “Rispetto alla seconda mozione ho chiesto all’Amministrazione comunale un preciso impegno in merito alla realizzazione di piste tattili e percorsi a accessibili per i soggetti ipovedenti e non vedenti nei luoghi pubblici nonchè la predisposizione, nei medesimi luoghi, di un graduale piano di intervento per la rimozione delle barriere architettoniche”.

