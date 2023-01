Home

19 Gennaio 2023

Livorno 19 gennaio 2023 – Tenerini (FI): iniziato percorso per portare in Parlamento le classi quinte della Provincia di Livorno

“Abbiamo iniziato un percorso, che intendo portare avanti nei prossimi 5 anni di legislatura, per portare tutte le classi quinte della Provincia di Livorno in Parlamento” lo dichiara la deputata di FI Chiara Tenerini

“Il progetto scuole in Parlamento nasce dall’idea di far vivere ai ragazzi delle classi quinte del mio territorio un’esperienza diretta a contatto con le istituzioni, propedeutica al percorso didattico svolto in classe”.

La stessa ha così concluso “L’esperienza della prima classe in Parlamento, la V°A della scuola primaria G. Rodari (Istituto Comprensivo F. D. Guerrazzi), è stata assolutamente positiva. Erano presenti la dirigente, i docenti e i ragazzi, tutti hanno dimostrato interesse e partecipazione”

