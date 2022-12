Home

20 Dicembre 2022

Tenerini (FI): “Lavoro: bene l’intervento del Ministro Calderone in audizione alla Camera, occorre intervenire con strumenti concreti, in piena sinergia con gli enti locali

ROMA 20 dicembre 2022 – Tenerini (FI): “Lavoro: bene l’intervento del Ministro Calderone in audizione alla Camera, occorre intervenire con strumenti concreti, in piena sinergia con gli enti locali.

“Ho ascoltato con estrema attenzione le parole del Ministro Calderone in audizione oggi davanti le Commissioni riunite XI e XII”.

Lo dichiara la deputata di FI Chiara Tenerini.“Ritengo importante aver posto l’accento sul tema dell’inclusione e coesione sociale, per garantire alla platea dei percettori del RDC occupabili la possibilità di trovare un lavoro”.

La deputata ha aggiunto “ciò è possibile attraverso politiche attente in grado di fornire risposte concrete in termini di turnover lavorativo senza dimenticare chi invece non è occupabile”.

A seguire “questi ultimi devono trovare nuove misure di sostegno, e ciò è possibile attraverso una concreta interazione tra lo Stato e tutti gli enti locali, gli unici ad avere il “polso” sulle situazioni emergenziali del territorio”.

E’ inoltre “necessario il coordinamento tra pubblico e privato , per migliorare i meccanismi della formazione della forza lavoro, per riqualificare i centri per l’impiego, per consentire una reale semplificazione dei contratti di lavoro e una maggiore trasparenza delle condizioni di ciascun lavoratore”.

Per concludere “sono pienamente d’accodo con il Ministro sulla necessità di intervenire con misure a sostegno dei lavoratori autonomi. Una platea vastissima, soprattutto quella degli iscritti alla gestione separata.

Questi ultimi, volano fondamentale per il nostro Paese, sono stati spesso ai margini delle politiche di welfare e si trovano a sostenere ancora oggi costi previdenziali eccessivamente onerosi, ulteriormente aumentati negli ultimi anni”.

