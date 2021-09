Home

Politica

Tenerini (FI), Lensi (FdI), Potenti (Lega): “Il Centrodestra unito è al fianco di Davide Lera”

Politica

3 Settembre 2021

Tenerini (FI), Lensi (FdI), Potenti (Lega): “Il Centrodestra unito è al fianco di Davide Lera”

Il Centrodestra è solo quello che sostiene la candidatura di Davide Lera, un uomo che incarna i nostri più alti ideali: onestà, trasparenza, spirito di servizio.

San Vincenzo (Livorno), 02 settembre 2021

Chiara Tenerini Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimento Toscana – Forza Italia; Giacomo Lensi Presidente provinciale Livorno – Fratelli d’Italia;

On. Manfredi PotentiCommissario provinciale Livorno – Salvini Premier in un comunicato congiunto comunicano il loro sostegno a Davide Lera, candidato sindaco a San Vincenzo

“San Vincenzo ha bisogno di un sindaco all’altezza delle sue potenzialità.

Un sindaco che sappia lavorare nel giusto modo per esprimerle senza secondi fini, con competenza e passione, con la volontà di fare il meglio per il paese che ama.

Noi sappiamo che Davide Lera è l’uomo giusto e, per questo, uniti, abbiamo voluto supportare il suo progetto.

Siamo presenti sul territorio con impegno e dedizione, al fianco di tutti i cittadini e per il bene della città.

Negli ultimi tempi, il Centrodestra ha saputo crescere e maturare arrivando ad esprimere la propria cifra politica proprio nell’unità di intenti seppur rispettando le diverse sensibilità sui vari temi.

Dopo quanto accaduto negli scorsi mesi, è ancora più importante portare avanti questo impegno che ci accomuna nelle sedi istituzionali così da restituire alla città il ruolo che merita.

La condotta delle precedenti amministrazioni, a prescindere da quale sarà la decisione della Magistratura, ha gravato enormemente sulla città e sul percorso di crescita e sviluppo che dovrebbe avere:

il commissariamento del Comune ha fatto perdere credibilità all’istituzione e ai cittadini che rappresenta e questo è inaccettabile.

Il buon governo del Centrodestra; la voglia di fare bene; la trasparenza e il principio di legalità che sono alla base della nostra azione, possono restituire alla comunità il benessere che attende.

Chi si sente vicino ai valori che il Centrodestra rappresenta, chi vuole dare un futuro a San Vincenzo potrà farlo sostenendo Davide Lera .

Noi lavoreremo al suo fianco per rilanciare la città; per renderla moderna e per dotarla di tutti gli strumenti che possano farne la versione migliore di sé”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin