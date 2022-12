Home

22 Dicembre 2022

Tenerini (FI) – Migranti a Livorno: affrontare il problema in modo risoluto, garantendo un sistema di regole certo

Livorno 22 dicembre 2022 – Tenerini (FI) – Migranti a Livorno: affrontare il problema in modo risoluto, garantendo un sistema di regole certo

“Quanto accaduto in questi giorni al porto di Livorno, deve portare ad una seria riflessione in merito alle politiche migratorie che questo Governo ha il dovere di adottare”.

Lo ha detto la deputata di FI Chiara Tenerini. “La nave Life Support di Emergency, infatti, dopo aver avuto il permesso di sbarco per il suo carico di 70 migranti, a dir loro in condizioni “disperate” ha fatto dietrofront in modo totalmente arbitrario, per caricare altri 72 migranti”.

“La scelta del Ministero dell’Interno di definire Livorno “porto sicuro” non può essere una ragione per operare scelte contrarie al codice di condotta che tutte le ONG hanno il dovere di seguire”.

Inoltre “Nonostante le difficoltà la macchina dell’accoglienza si è subito messa in moto in modo encomiabile garantendo il soccorso necessario”.

La deputata ha cosi concluso “è opportuno intervenire con un piano serio e articolato per evitare gli sbarchi incontrollati”.

“Ciò non solo nell’interesse del territorio, ma dei migranti stessi che non possono essere usati in modo pretestuoso nelle controversie tra il Governo e le ONG”.

