17 Novembre 2025

Livorno 17 novembre 2025 Tenerini (FI): “nuova Giunta: deleghe di cartone e diffidenze interne la Toscana non si governa con gli slogan”

«Altro che rilancio: la nuova squadra di Giani racconta una Regione tenuta insieme con lo scotch. Dopo aver vinto grazie a una coalizione larghissima – PD, 5 Stelle, AVS – quando arriva il momento di distribuire le responsabilità il Presidente fa marcia indietro. Non si fida dei suoi alleati, non si fida dei nuovi nomi, e spezzetta le deleghe per ridurne al minimo la portata.

Il caso più evidente è quello di Mia Diop. La nomina è palesemente ideologica, ma quando si passa ai contenuti Giani la mette in un recinto protetto: niente deleghe serie, solo “Cooperazione internazionale” e “Pace”. In una Regione con ospedali in affanno, infrastrutture ferme e territori che chiedono risposte, creare un assessorato da brochure è francamente surreale. Una scelta simbolica che non serve a nessuno, meno che mai ai cittadini toscani.

Stessa dinamica con i 5 Stelle: si annuncia l’Ambiente, poi si precisa subito che acqua, geotermia e decisioni strategiche restano altrove. Deleghe proclamate e, un minuto dopo, svuotate. Si entra in Giunta per la foto, non per governare.

Il punto vero è un altro: quando si nominano assessori, si nominano figure che pesano sul bilancio regionale, cioè sulle tasche dei cittadini. Deleghe finte e assessorati di facciata sono costi veri per la collettività e benefici zero per la Toscana.

La verità è semplice: Giani ha costruito una coalizione larga per vincere, ma oggi non si fida abbastanza per darle un ruolo reale nella guida della Regione. E mentre distribuisce titoli ornamentali per tenere buoni gli alleati, le emergenze vere restano tutte sul tavolo.

La Toscana non si governa con messaggi identitari e assessorati simbolici: si governa con competenza, responsabilità e deleghe che incidono davvero.»

E’ quanto dichiara l’On. Chiara Tenerini e Deputata di Forza Italia – Segretaria provinciale Livorno

