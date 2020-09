Home

Tenerini (FI): “PD, il governo delle promesse mai realizzate in città e in Regione”

2 Settembre 2020

Livorno, 02 settembre 2020 – “Il PD chiede ancora tempo e fiducia ai toscani, per realizzare progetti fermi da 10 anni.

Ancora promesse, le stesse che si ripetono senza tempo, le stesse parole al vento a cui nessuno può più credere. La realizzazione della Darsena Europa e la Tutela della Sanità pubblica, sono i temi che da sempre stanno in cima alla propaganda di questa sinistra che ci (mal) governa da sempre. Il PD chiede agli elettori ancora 5 anni di governo, per realizzare ciò che promette da sempre ma che non ha mai realizzato.

Ho scritto molto su questi due argomenti, anche recentemente, per denunciare una situazione sanitaria al collasso, frutto della riforma Rossi, che ha praticamente demolito gli ospedali periferici della nostra zona negando, di fatto, i servizi di assistenza sanitaria minimi ai cittadini del nostro territorio.

La realizzazione del nuovo ospedale livornese (del quale si parla dal 1966 !!!), sul quale abbiamo dibattuto a lungo in questo ultimo periodo, sembra il manifesto dell’inefficienza governativa del PD. Un progetto vecchio e obsoleto che, in vista della leggera posticipazione della tornata elettorale, ha registrato una “strana” accelerazione, (culminata nella firma dell’accordo quadro con questa amministrazione regionale a fine mandato !!), senza però una riprogrammazione approfondita e attuale del sistema sanitario regionale, che possa rispondere alle reali esigenze del territorio.

Il coordinamento con gli ospedali limitrofi, le unità operative, quali specialistiche etc. e una infinità di altri argomenti, che porterebbe inevitabilmente a ulteriori sprechi e inefficienze a cui il PD toscano ci ha ormai abituati.

Stessa cosa per il progetto Darsena Europa, che da troppo tempo è sepolto sotto le scartoffie della burocrazia e che non hanno mai visto la luce.

Gli spot elettorali del PD sembrano l’esatta fotocopia di quelli di 10 anni fa e oltre, ciò dimostra ancora una volta quanto siano inappropriate queste “posizioni elettorali” e quanto siano poco credibili in chiave concreta.

L’occasione di cambiare marcia è a portata di mano, il 20 e 21 settembre devono vincere le idee di innovazione e cambiamento, per questo è necessario spodestare democraticamente il PD dalla Toscana, che deve tornare a splendere come da troppo tempo non succede più”.

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno – Forza Italia