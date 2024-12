Home

4 Dicembre 2024

Livorno 4 dicembre 2024 Tenerini (FI) preoccupata per i lavoratori Toyo Tires di Collesalvetti presenta interrogazione al Ministro del lavoro

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro per fare luce sulle prospettive lavorative dei dipendenti della filiale italiana della Toyo Tires, situata a Collesalvetti, in provincia di Livorno”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini.

“L’azienda giapponese, specializzata nella produzione di pneumatici, ha annunciato una riorganizzazione aziendale che prevede la costituzione di una nuova società in Serbia, la Toyo Tire Sales and Marketing Europe, e il conseguente trasferimento delle attività di gestione entro il 2025.

Tale operazione comporterà la chiusura di quattro filiali commerciali in Europa, tra cui quella italiana, lasciando incerto il futuro di 120 lavoratori, di cui 25 a Collesalvetti, incluse alcune partite IVA.

La decisione aziendale, motivata con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato europeo e migliorare la flessibilità e la soddisfazione dei clienti, lascia però completamente al buio i lavoratori italiani sul loro futuro,” ha dichiarato l’On. Tenerini.

“Ad oggi, non esistono indicazioni ufficiali sulle prospettive di ricollocamento o sugli strumenti di tutela che verranno attivati a favore delle famiglie coinvolte.”

“A tal proposito, ho chiesto al Ministro come intenda attivarsi affinché i lavoratori dell’azienda abbiano informazioni in merito alle loro future prospettive lavorative e come intenda procedere nell’avviare, eventualmente, un confronto volto all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge, a tutela di numerose famiglie del territorio.

Forza Italia ribadisce il proprio impegno nel tutelare i lavoratori e nel preservare l’economia delle realtà locali, in un momento storico in cui la stabilità occupazionale rappresenta una priorità assoluta”.