Home

Politica

Tenerini (FI) : “Salvetti attacca il Prefetto invece di rispondere sull’inquinamento”

Politica

28 Aprile 2026

Tenerini (FI) : “Salvetti attacca il Prefetto invece di rispondere sull’inquinamento”

Livorno 28 aprile 2026 Tenerini (FI) : “Salvetti attacca il Prefetto invece di rispondere sull’inquinamento”

Il forte commento politico di Chiara Tenerini (Forza Italia) su quanto accaduto durante l’intervista a Report del sindaco di Livorno Luca Salvetti

“Quello che abbiamo visto e sentito a Report non è solo sconcertante, è la fotografia di un problema politico serio.

Di fronte a cittadini che denunciano fumi, inquinamento e preoccupazioni concrete, il Prefetto fa il suo lavoro: ascolta, coordina, mette attorno a un tavolo istituzioni e strumenti di controllo. Insomma, prova a fare qualcosa.

Il sindaco invece cosa fa? Attacca.

Non chiarisce, non rassicura, non porta soluzioni. Attacca il Prefetto. E non in modo politico, ma personale, con battute, allusioni e perfino riferimenti alla provenienza geografica. Come se fosse quello il punto.

E allora diciamolo chiaramente: qui non siamo davanti a un sindaco sotto pressione, siamo davanti a un sindaco fuori controllo.

Perché dire che “se voleva governare si doveva candidare” non è una battuta, è un modo per dire “qui comando io e basta”. Peccato che non funzioni così. Le istituzioni non sono proprietà privata.

E soprattutto, mentre lui polemizza, il tema resta lì: i fumi del porto, i controlli, le centraline, le soluzioni come l’elettrificazione delle banchine.

Su questo silenzio. O peggio, dubbi buttati lì tanto per non decidere.

Il punto è tutto qui: quando c’è da affrontare un problema serio, qualcuno lavora e qualcuno fa polemica.

I cittadini lo vedono. E iniziano a farsi un’idea molto chiara”.

E’ quanto dichiara in un a nota stampa l’Onorevole Chiara Tenerini Segretario provinciale Forza Italia Livorno