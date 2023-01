Home

Elba

18 Gennaio 2023

Livorno 18 gennaio 2023 – Tenerini (FI): “Sollecitiamo apertura 3 giorni alla settimana. Per Direttore Inps Livorno gli elbani devono andare a Piombino?”

“Ieri in Parlamento ho sollecitato al Viceministro Bellucci, che ringrazio per la risposta alla mia interrogazione, la necessità della riapertura per 3 giorni la settimana dell’ufficio INPS di Portoferraio (Isola d’Elba), aperto ad oggi un solo giorno a settimana con conseguenti gravi disagi per la popolazione”. Lo dichiara la deputata di FI Chiara Tenerini. “Nel frattempo l’Agenzia territoriale dell’INPS giustifica la riduzione dell’orario dell’ufficio con la vicinanza con Piombino, “solo 10 km”(?).

I 10 km che i cittadini elbani devono percorrere costano almeno 3 ore di viaggio, senza considerare i possibili disagi dovuti al maltempo, agli orari dei traghetti, alla necessità di muoversi con un veicolo con aggravio di costi.

La stessa ha sottolineato “Non risultano condivisibili le motivazioni dell’ INPS inerenti le difficoltà nel reperire sull’Isola un operatore. Ci risulta, al contrario, che la persona che oggi copre l’ufficio un solo giorno a settimana per sei pratiche ogni sette giorni, in passato lavorava tre giorni a settimana ed i oltre è residente sul territorio elbano”

Continuando “L’art. 119 della Costituzione espressamente riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità.

Tali svantaggi riguardano in particolare le classi deboli, come anziani e disabili, che devono sempre e comunque essere in condizioni di accedere ad un servizio senza aggravio di tempo e di costi.

Sono convinta che ci sarà un’attenzione particolare rispetto a questa situazione da parte del Viceministro intervenuto e del Governo”.

