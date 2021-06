Home

15 Giugno 2021

Tenerini (Fi) su Coraggio Italia: “Le notizie delle uscite fanno più “clamore” rispetto a quelle dei nuovi ingressi”

Tenerini: “Forza Italia a Livorno continua con costanza, serietà, ascolto e Libertà il percorso politico e civile iniziato a novembre 2019”

Livorno, 15 giugno 2021

“Spesso le notizie delle uscitefanno più “clamore” rispetto a quelle dei nuovi ingressi.

Anche in questo caso, dove ad uscire sono tre persone delle quali tutti si sono accorti proprio quando sono usciti.

In un anno e mezzo di permanenza in Forza Italia tanto è stato il loro contributo che sono balzati agli onori della cronaca in due occasioni: quando sono entrati e quando sono usciti.

In questo caso, dispiace dirlo, ma i coniugi Lupi-Bisso e l’ amica Cialdi non hanno mai partecipato attivamente alla vita politica della città di Livorno, nonostante il coordinatore comunale Elisa Amato abbia cercato molte volte un confronto costruttivo.

Sono sempre stati, per onore di cronaca, molto attenti a guardare con inutile invidia i coordinamenti delle altre città della provincia.

Quando qualcuno, anche se non attivo politicamente all’ interno di un partito come il caso dei tre, decide di uscire, decide di lasciare un progetto nel quale io e molti altri mettiamo impegno e tenacia è sempre, nell’ immediato un piccolo dispiacere.

Come ho detto ai miei: è legittimo cambiare strada, prendere decisioni che portano ad affrontare nuovi percorsi, del resto, non si tratta di eletti dai cittadini che hanno promesso e “firmato” un mandato elettorale, ma di semplici volontari che si prestano alla politica.

Immagine diversa è un deputato o un senatore che “tradisce” la fiducia dei propri elettori e cambia casacca, su questo forse dovremmo iniziare a riflettere onestamente.

Forza Italia a Livorno continua con costanza, serietà, ascolto e Libertà il percorso politico e civile che ormai da un anno e mezzo ha iniziato, con l’impegno attivo di molti cittadini e di tutto il coordinamento comunale, capitanato in modo ineccepibile da Elisa Amato e dal vice coordinatore provinciale Roberta Naldini.

In bocca al lupo quindi ai tre che sono stati improvvisamente folgorati sulla Via di Damasco: provenienti dalla Lega, hanno transitato in Forza Italia, sono stati attratti negli ultimi mesi dalle sirene dei Fratelli d’ Italia e oggi si scoprono centristi moderati… del doman non v’è certezza”.

Chiara Tenerini

Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia

