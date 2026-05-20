Home

Cronaca

Tenerini: “Flotilla, in contatto costante con la Farnesina per il rientro degli italiani fermati. Vicinanza ai due cittadini livornesi e alle loro famiglie”

Cronaca

20 Maggio 2026

Tenerini: “Flotilla, in contatto costante con la Farnesina per il rientro degli italiani fermati. Vicinanza ai due cittadini livornesi e alle loro famiglie”

Livorno 20 maggio 2026 Tenerini: “Flotilla, in contatto costante con la Farnesina per il rientro degli italiani fermati. Vicinanza ai due cittadini livornesi e alle loro famiglie”

“Sto seguendo con la massima attenzione, in stretto e costante contatto con la Farnesina, l’evoluzione della vicenda relativa ai cittadini italiani fermati a seguito dell’intervento delle autorità israeliane sulle imbarcazioni della Flotilla.

Secondo gli aggiornamenti disponibili, sono 29 i connazionali coinvolti, tra cui anche due cittadini livornesi. È una situazione delicata, che va affrontata con serietà, equilibrio e senso dello Stato, senza propaganda e senza leggerezze, perché quando ci sono cittadini italiani trattenuti all’estero la priorità è una sola: garantirne l’incolumità, la libertà personale e il rientro a casa nel più breve tempo possibile.

La Farnesina mi ha assicurato che sono in corso le operazioni connesse all’arrivo sul territorio israeliano e che l’interlocuzione con le autorità competenti è continua, affinché i nostri connazionali possano essere imbarcati quanto prima sui voli disponibili e rimpatriati.

Desidero ringraziare il Ministro Antonio Tajani e tutta la Farnesina per l’azione immediata, costante e concreta che stanno svolgendo, con ogni mezzo diplomatico e consolare, a tutela dei cittadini italiani coinvolti. In queste ore non servono parole gridate, servono canali aperti, pressione diplomatica, assistenza consolare e risultati.

Ai due cittadini livornesi fermati e alle loro famiglie va la mia piena vicinanza e solidarietà. Continuerò a seguire la vicenda passo dopo passo, in contatto diretto con la Farnesina, fino al loro rientro in Italia”.

Lo dichiara con una nota l’On. Chiara Tenerini Deputata di Forza Italia e Responsabile nazionale Dipartimento Lavoro Forza Italia