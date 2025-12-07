Home

Tenerini (Forza Italia): “Bene l’ampliamento della zona rossa, sicurezza e legalità si costruiscono con responsabilità”

7 Dicembre 2025

Livorno 7 dicembre 2025 Tenerini (Forza Italia): “Bene l’ampliamento della zona rossa, sicurezza e legalità si costruiscono con responsabilità”

A Livorno il lavoro del Prefetto e delle forze dell’ordine sulla cosiddetta zona rossa sta producendo risultati concreti. Lo confermano le ultime decisioni, con l’estensione del perimetro di intervento a piazza della Repubblica e alle vie limitrofe, dopo l’esperienza positiva di piazza Garibaldi.

«L’ampliamento della zona rossa – dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini – è una misura giusta e coerente con quanto è emerso in queste settimane: più presenza dello Stato, controlli serrati, stop alle attività irregolari significano maggiore sicurezza per residenti e commercianti. Quando le istituzioni lavorano insieme con metodo, i cittadini vedono la differenza.»

Tenerini esprime pieno sostegno all’operato del Prefetto e al lavoro congiunto delle forze dell’ordine sul territorio: «In queste aree, per troppo tempo segnate da degrado e microcriminalità, si sta finalmente ristabilendo un minimo di ordine. È la dimostrazione che la fermezza, se accompagnata da continuità e serietà, funziona.»

Sul ruolo di Forza Italia, Tenerini precisa la linea politica: «Siamo una forza di centro, ben radicata nel campo del centrodestra, abituata a esercitare la responsabilità sia al governo sia all’opposizione. Questo significa riconoscere senza pregiudizi le scelte che vanno nella direzione giusta per la comunità, a prescindere da chi le adotta. Quando un intervento aumenta sicurezza e legalità, noi lo sosteniamo con chiarezza.»

«L’obiettivo – conclude – è restituire stabilmente vivibilità agli spazi pubblici, tutelare chi vive e lavora nei quartieri più esposti e garantire una città più sicura per tutti. Su questa strada Forza Italia ci sarà sempre, con spirito costruttivo e senso delle istituzioni.»

On. Chiara Tenerini

Segretario Provinciale Forza Italia Livorno