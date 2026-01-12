Home

12 Gennaio 2026

Livorno 12 gennaio 2026 Tenerini (Forza Italia): la nomina del segretario generale è necessaria, ma va fatta con responsabilità

Le osservazioni avanzate in questi giorni sulla necessità di completare la governance dell’Autorità di sistema portuale pongono un tema reale, che merita di essere affrontato con serietà e senza semplificazioni. La nomina del segretario generale è un passaggio importante per il pieno funzionamento amministrativo dell’ente e nessuno ne mette in discussione l’opportunità.

Allo stesso tempo, è doveroso ricordare che il segretario generale non è una figura politica, ma un ruolo eminentemente tecnico, chiamato a garantire solidità gestionale, capacità organizzativa e competenze adeguate alla complessità dell’Autorità. Proprio per questo, la scelta richiede una valutazione attenta, nel rispetto dei requisiti di legge e dell’esperienza necessaria a governare processi articolati, personale, procedure e progettualità già avviate.

L’Autorità non si trova oggi in una condizione di paralisi o di emergenza operativa, ma in una fase delicata che impone equilibrio: la rapidità è importante, ma lo è altrettanto la qualità della decisione. Una nomina affrettata o meramente formale rischierebbe di indebolire, anziché rafforzare, l’azione dell’ente.

Questo tema va letto dentro una prospettiva più ampia. Lo sviluppo del porto di Livorno rappresenta una partita strategica non solo per il territorio, ma per l’intero sistema logistico e produttivo del Paese. Infrastrutture, competitività, attrattività degli investimenti e ruolo nel Mediterraneo passano anche dalla capacità dell’Autorità di operare con una struttura solida e altamente qualificata.

Per questo la nomina del segretario generale è sì necessaria, ma deve essere soprattutto una scelta all’altezza delle sfide che il porto ha davanti. Non un adempimento, ma una decisione strategica, nell’interesse del sistema portuale, del territorio e dello sviluppo economico nazionale.. Questo è quanto dichiara a margine di una nota l’Onorevole Chiara Tenerini, segretario provinciale Forza Italia Livorno

