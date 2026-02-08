Home

8 Febbraio 2026

Livorno 8 febbraio 2026 Tenerini (Forza Italia): rispetto per le istituzioni, il confronto si fa senza delegittimazioni

«Comprendo le difficoltà che il mondo del commercio sta attraversando e conosco bene, anche per esperienza personale, quanto sia complesso oggi tenere aperta un’attività. Proprio per questo credo che il confronto debba sempre essere improntato a equilibrio, responsabilità e rispetto delle istituzioni.

Trovo però fuori luogo utilizzare toni e parole che finiscono per delegittimare un’istituzione dello Stato come la Prefettura, che rappresenta il Governo sul territorio ed esercita funzioni delicate a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Le istituzioni non sono un avversario, ma un presidio democratico che va riconosciuto e rispettato, anche quando si esprimono posizioni critiche.

Le associazioni di categoria svolgono un ruolo fondamentale di rappresentanza e di tutela, ma proprio per questo hanno anche la responsabilità di mantenere una postura istituzionale, capace di tenere insieme le legittime istanze del mondo economico con il valore del dialogo e del rispetto delle funzioni dello Stato.

La sicurezza è un bene comune e non può essere affrontata contrapponendo commercio e istituzioni, imprese e legalità. È solo attraverso un confronto serio, costruttivo e rispettoso che si possono trovare soluzioni efficaci, evitando contrapposizioni che non aiutano né la città né chi la vive e la lavora ogni giorno.»