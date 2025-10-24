Home

Tenerini (Forza Italia): "Sul nuovo ospedale di Livorno serve verità, troppe ombre e promesse non mantenute"

24 Ottobre 2025

Tenerini (Forza Italia): “Sul nuovo ospedale di Livorno serve verità, troppe ombre e promesse non mantenute”

"Troppi ritardi, servono risposte vere e tempi certi"

Livorno 24 ottobre 2025 Tenerini (Forza Italia): “Sul nuovo ospedale di Livorno serve verità, troppe ombre e promesse non mantenute”

“Non vogliamo più leggere sui giornali le novità sull’ospedale di Livorno. Vogliamo chiarezza dalle istituzioni competenti, a partire dal sindaco Salvetti e dalla Regione Toscana”.

Con queste parole l’onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia) è intervenuta questa mattina in conferenza stampa nella sede del gruppo consiliare azzurro in Comune, insieme ai rappresentanti locali del partito, per tornare sul tema del nuovo ospedale di Livorno, un progetto da oltre 300 milioni di euro che, secondo l’esponente forzista, continua a procedere “nel buio più totale”.

Tenerini ha puntato il dito contro quella che definisce una “mancanza di trasparenza istituzionale” e una sequenza di ritardi e rinvii che rischiano di far perdere i finanziamenti statali:

“Il Dpcm che prevede la spesa per il nuovo ospedale non è scolpito nella pietra. Se l’opera non si realizza entro determinati termini, le risorse vengono revocate. Da quanto mi risulta, il tempo massimo è di uno o due anni: se non si parte davvero, quei soldi li perderemo”.

L’onorevole ha ricordato che, secondo gli ultimi atti amministrativi, la posa della prima pietra era inizialmente prevista per l’inizio del 2026, ma oggi “tutto lascia pensare che non avverrà prima del 2028”.

“O il sindaco mente sapendo di mentire, oppure non conosce la realtà dei fatti. Entrambe le ipotesi sono gravi”, ha dichiarato Tenerini.

Nel mirino anche la Regione Toscana e l’ex assessore alla Sanità Simone Bezzini, accusati di non aver mai chiarito dove siano finiti i 200 milioni di euro originariamente stanziati con una delibera regionale:

“Lo abbiamo chiesto in tutte le sedi, ma non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale. Quei fondi dove sono andati? E cosa resta oggi del progetto di finanziamento?”.

Per Forza Italia, oltre al problema dei tempi, manca una visione chiara sui contenuti sanitari della futura struttura:

“Si parla solo del contenitore, mai di cosa ci sarà dentro. Quali reparti, quali specialistiche, quali servizi diagnostici? Se l’obiettivo è non sovrapporsi con Pisa o Cisanello, allora vogliamo sapere cosa resterà a Livorno”.

Tenerini ha concluso annunciando che il tema sarà portato al primo Consiglio regionale utile dopo l’insediamento della nuova giunta:

"Vogliamo atti concreti, cronoprogrammi reali e risposte politiche. Su un'opera promessa da quarant'anni, che ha attraversato campagne elettorali e governi di ogni colore, non accetteremo più silenzi o rinvii. Saremo opposizione dura e serrata, ma anche costruttiva se ci verrà detto finalmente come stanno le cose".