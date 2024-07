Home

Livorno 4 luglio 2024 – Tenerini, Governo al lavoro per Zls, da Pd teatrino dell’assurdo

“Le dichiarazioni dei deputati Fossi e Simiani in merito alla Zona Logistica Semplificata di Livorno sono false e strumentali alla sterile propaganda del Pd. Come risulta dagli atti della Camera, l’ordine del giorno al dl Coesione presentato dai colleghi sul tema della Zls non è stato affatto respinto. Al contrario, è stato accolto con una riformulazione che chiariva come l’iter della Zls procederà alla luce del Dpcm già approvato il 4 marzo scorso e accolto, peraltro, con soddisfazione dal sindaco Salvetti.

Il Governo sta lavorando assiduamente all’istituzione della Zls di Livorno, fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale del nostro territorio che è considerato strategico a livello nazionale. I fatti dimostrano che Fossi e Simiani hanno rifiutato la giusta riformulazione di un odg solo per affermare che è stato respinto: un teatrino dell’assurdo che non fa onore al ruolo che sono chiamati a svolgere al servizio dei cittadini”. Lo dichiarano Chiara Tenerini, deputata e segretaria provinciale di Livorno, ed Elisa Amato, segretaria del partito azzurro nel comune.