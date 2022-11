Home

Tenerini, stop cessione crediti del bonus 110% fatto allarmante. Il comparto edilizio va sostenuto

10 Novembre 2022

Livorno 10 ottobre 2022 – Tenerini, stop cessione crediti del bonus 110% fatto allarmante. Il comparto edilizio va sostenuto.

“Lo stop rispetto alle cessioni di credito relative al bonus 110% da parte di Poste Italiane o di grandi banche come Intesa e Unicredit rappresenta un fatto allarmante”. Lo afferma la deputata di FI Chiara Tenerini che prosegue

“Pur comprendendo le criticità generate dall’incentivo in termini di frodi fiscali, non possiamo non soffermarci sull’importanza vitale che tale strumento ha avuto nel sostenere l’economia del nostro Paese in un periodo di forte crisi economica e produttiva”.

L’Onorevole ha poi aggiunto:

“il superbonus 110% rappresenta un importante meccanismo di tutela per il comparto edilizio che ha necessità di essere ulteriormente aiutato, in particolare dagli enti a partecipazione pubblica, con lo stop si rischia che lo strumento diventi ad uso esclusivo di chi possiede già le disponibilità economiche per ristrutturare” in ultimo ha evidenziato che “ il passaggio a modalità differenti di sostegno deve avvenire con gradualità, il meccanismo va corretto però con urgenza, individuando gli opportuni strumenti in grado di porre fine alle pratiche scorrette createsi fino a questo momento”

