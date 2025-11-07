Home

Cronaca

Aree pubbliche

Tenerini: «Sul Lotto Zero facciano pace con le priorità. La costa merita chiarezza, non annunci stagionali»

Aree pubbliche

7 Novembre 2025

Tenerini: «Sul Lotto Zero facciano pace con le priorità. La costa merita chiarezza, non annunci stagionali»

Livorno 7 novembre 2025 Tenerini: «Sul Lotto Zero facciano pace con le priorità. La costa merita chiarezza, non annunci stagionali»

Il Presidente Giani, nel definire le opere che la Regione considera prioritarie, non ha citato il Lotto Zero. È un’assenza che pesa, perché riguarda un’infrastruttura essenziale per la costa, per la mobilità e per la qualità dello sviluppo territoriale.

In questi mesi, l’ex consigliere regionale Francesco Gazzetti, responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti del PD Toscana, ha ripetuto con grande insistenza che il Lotto Zero fosse una battaglia centrale. Ha chiesto risorse, rilanciato appelli, riempito pagine di giornale sostenendo che l’opera fosse assolutamente prioritaria.

Ricostruire la sequenza è semplice e non serve aggiungere aggettivi:

• inizialmente il Lotto Zero non era nel PRIM,

• è stato reinserito all’ultimo minuto, nel pieno della fase pre-elettorale,

• e oggi non risulta tra le priorità che il Presidente della Regione intende sostenere con atti e risorse.

Questo non è un dettaglio. È un passaggio politico.

Se per mesi è stata indicata come una priorità, allora la sua assenza oggi richiede una spiegazione pubblica. E la domanda è limpida: cosa dice adesso Gazzetti della scelta del suo Presidente?

La costa non può essere trattata come un capitolo che si apre prima del voto e si chiude dopo.

Se il Lotto Zero è strategico, lo è sempre.

Se non lo è, lo si abbia il coraggio di dirlo chiaramente.

Io continuerò a chiedere coerenza, trasparenza e impegni verificabili.

Lo sviluppo di questo territorio non può dipendere dal calendario elettorale.

E’ quanto dichiara con una nota Chiara Tenerini Deputata di Forza Italia e Segretaria Provinciale di Livorno

Tenerini: «Sul Lotto Zero facciano pace con le priorità

