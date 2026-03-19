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Tenerini(Forza Italia):” Prefetto di destra?Il PD livornese chiarisca da che parte sta”

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19 Marzo 2026

Tenerini(Forza Italia):” Prefetto di destra?Il PD livornese chiarisca da che parte sta”

Livorno 19 marzo 2026 Tenerini(Forza Italia):” Prefetto di destra?Il PD livornese chiarisca da che parte sta”

“Il punto, oggi, non è più cosa dice il sindaco.

Il punto è cosa fa il Partito Democratico.

Perché di fronte all’ennesimo attacco istituzionale — arrivato fino al punto di definire il Prefetto un “riferimento della destra” — il silenzio della maggioranza livornese non è neutro. È una scelta.

E allora la domanda è semplice:

il Pd condivide questa impostazione oppure no?

Perché qui non siamo nel campo della polemica politica.

Siamo davanti a uno scivolamento grave, che trascina un’istituzione dello Stato dentro una dinamica di scontro ideologico.

Il Prefetto non è un avversario politico.

Non è un interlocutore da delegittimare quando le cose si complicano.

È lo Stato sul territorio.

E chi prova a trasformarlo in un bersaglio politico, per giustificare ritardi, tensioni o difficoltà amministrative, compie un atto che va ben oltre il confronto democratico.

In questo quadro, continuare a parlare di “troppi tavoli” o di “tempo perso” su una vicenda complessa come quella del ponte sullo Scolmatore non è solo una semplificazione: è una narrazione comoda.

Perché i tavoli istituzionali servono esattamente a coordinare competenze diverse, evitare errori, costruire soluzioni solide. Non sono il problema. Sono la soluzione.

Il problema è quando si cerca un colpevole invece di governare i processi.

E allora il punto torna lì, inevitabilmente.

Il Partito Democratico livornese intende prendere le distanze da questa deriva?

Oppure ritiene accettabile che si metta in discussione il ruolo della Prefettura pur di alimentare uno scontro politico permanente?

Perché su questo non si può restare ambigui.

Non è una questione di destra o sinistra.

È una questione di rispetto delle istituzioni.

E quando quel rispetto viene meno, il silenzio non è prudenza.

È responsabilità”.

On. Chiara Tenerini

Responsabile e Segretario provinciale Forza Italia Livorno

Tenerini(Forza Italia):” Prefetto di destra?Il PD livornese chiarisca da che parte sta”