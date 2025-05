Home

Tennis e diabete, domenica in Banditella il primo torneo con monitoraggio glicemico

17 Maggio 2025

Livorno 17 maggio 2025

Si terrà domenica 18 maggio a partire dalle 15 al Circolo Tennis Livorno di Banditella il primo torneo di doppio “Game, set, match… Glicemia sotto controllo!” organizzato dall’Associazione Diabetici di Livorno (Adal) e dal reparto di Diabetologia guidato da Graziano Di Cianni. Tutti i partecipanti potranno utilizzare un sensore di monitoraggio glicemico per apprezzare gli effetti metabolici dello sport.

“Il torneo – spiega Francesca Pancani, specialista del reparto livornese di Diabetologia nell’utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dei diabetici – sarà aperto a persone senza e con diabete, con lo scopo di promuovere lo sport come formidabile strumento di cura oltre che di divertimento e socializzazione, condividendo in modo semplice e immediato, attraverso il monitoraggio glicemico con sensore, gli effetti positivi della pratica sportiva. L’attività fisica regolare insieme alla corretta alimentazione è il primo provvedimento per il controllo della glicemia, la prevenzione e la gestione del diabete e delle malattie metaboliche e cardiovascolari. Lo sport, e tra questi il tennis, offre molti esempi di grandi atleti affetti da diabete capaci di gestire l’attività fisica al meglio nonostante la malattia cronica. Colgo l’occasione per ringraziare Adal della preziosa collaborazione e i tanti livornesi che hanno risposto al nostro invito confidando che possa diventare un appuntamento fisso”.

