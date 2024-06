Home

Provincia

Piombino

Tenta di aprire il portone di un’abitazione: denunciato per tentato furto e ricettazione

Piombino

19 Giugno 2024

Tenta di aprire il portone di un’abitazione: denunciato per tentato furto e ricettazione

Piombino (Livorno) 19 giugno 2024 – Tenta di aprire il portone di un’abitazione: denunciato per tentato furto e ricettazione

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino, nei giorni scorsi, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo di 37 anni, non residente nel comune di Piombino, per tentato furto e ricettazione.

Nella serata di sabato 15 giugno, la Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Piombino ricevevao una richiesta di intervento proveniente da una persona residente nel centro storico, che segnalava di sentire dei rumori provenire dal portoncino d’ingresso della sua abitazione, come se qualcuno stesse provando ad aprire la porta.

Veniva immediatamente allertato il dispositivo del controllo del territorio, intensificato per l’occasione anche in considerazione del fatto che, presso la medesima abitazione, erano già stati denunciati due furti in pochi giorni, circostanza che raccomandava un intervento ancor più sollecito del solito.

In pochissimi minuti, la Volante della Polizia di Stato giungeva sul posto, trovando il richiedente in compagnia di altra persona, che ai poliziotti veniva indicata come quella che aveva cercato di introdursi nell’abitazione.

Il fermato veniva immediatamente perquisito e trovato in possesso di una chiave che il proprietario dell’abitazione riconosceva come propria e della quale aveva denunciato il furto qualche giorno prima, insieme ad altri oggetti di sua proprietà. Richiesto di spiegare come mai detenesse la chiave di un’abitazione non propria, l’uomo non riusciva a fornire risposte plausibili, motivo per cui veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno per tentato furto e ricettazione.