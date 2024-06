Home

26 Giugno 2024

Livorno 26 giugno 2024 – Tenta di disfarsi della droga, denunciato un 33enne tunisino

Gli agenti della Sezione Volanti denunciano cittadino tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nell’ambito dei servizi intensificati per garantire la sicurezza in questo centro, il personale della Sezione Volanti, durante il controllo del territorio nel pomeriggio di ieri 25 giugno, transitando in via del Pettine notava un cittadino straniero che alla vista del veicolo con i colori d’istituto cercava di allontanarsi per eludere un eventuale controllo di Polizia. Per tale atteggiamento sospetto dello straniero gli operatori decidevano di sottoporlo ad un controllo.

L’uomo, in procinto del controllo, estraeva dalla tasca dei pantaloncini, per poi gettarlo immediatamente a terra, un involucro in cellophane trasparente che veniva subito recuperato dal personale della Volante e risultava contenere nr. 09 involucri in cellophane di colore bianco, risultata essere dai successivi accertamenti tecnici stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo di gr. 2,42.

Lo straniero, cittadino tunisino del 1991 con precedenti di polizia, considerato il confezionamento dello stupefacente in dosi pronte per la cessione, veniva indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.