Tenta di disfarsi di una borsa con attrezzi, denunciato 35enne extracomunitario

28 Luglio 2024

Livorno 28 luglio 2024

Denunciato 35enne per ricettazione: trovato in possesso di attrezzi da lavoro di dubbia provenienza

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno denunciato un uomo di 35 anni per ricettazione.

Durante le attività di pattugliamento serale e notturno, i militari hanno notato il 35enne, cittadino extracomunitario, che tentava di disfarsi di un borsone alla loro vista. Insospettiti, i carabinieri hanno fermato l’uomo e controllato il contenuto del borsone, trovandovi vari attrezzi da lavoro. Alla richiesta di spiegazioni, il 35enne non è stato in grado di giustificare il possesso degli strumenti.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione, e gli attrezzi sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Questa operazione fa parte di un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare i crimini contro il patrimonio e garantire la sicurezza nella zona di Livorno