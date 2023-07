Home

Cronaca

Tenta di entrare nell’asilo con cacciavite e coltelli, denunciato un 54enne dell’est Europa

Cronaca

25 Luglio 2023

Tenta di entrare nell’asilo con cacciavite e coltelli, denunciato un 54enne dell’est Europa

Livorno 25 luglio 2023

Prosegue l’azione di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno in particolare per reprimere il fenomeno dei furti in abitazione e su autovettura.

Il potenziamento dei controlli disposto dal Comando Provinciale, ha portato alla denuncia per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, di un 54enne originario dell’est Europa.

Una pattuglia dell’Arma si è portata presso una scuola dell’infanzia della periferia di Livorno a seguito della segnalazione di una persona notata nell’intento di scavalcare la recinzione dell’asilo comunale.

Giunti sul posto, i militari operanti hanno identificato, all’interno del giardino nei pressi di un ingresso secondario, un uomo

Il 54enne era in possesso di due coltelli ed un cacciavite il cui porto, in quelle circostanze di tempo e di luogo, non appariva giustificato.

Sia i coltelli che il cacciavite sono stati pertanto sottoposti a sequestro.

L’uomo, risultato gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed una condanna, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno ha disposto l’intensificazione dei servizi che proseguiranno nei prossimi giorni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin