Tenta di far esplodere il distributore di sigarette con un petardo: denunciato un 20enne

29 Dicembre 2025

Livorno 29 dicembre 2025 Tenta di far esplodere il distributore di sigarette con un petardo: denunciato un 20enne

Tentato furto e ricettazione: sono queste le accuse contestate a un 20enne denunciato in stato di libertà dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato individuato come l’autore di un tentativo di furto ai danni di una tabaccheria del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il ragazzo avrebbe cercato di impossessarsi del denaro contante contenuto nel distributore automatico di sigarette utilizzando un petardo, probabilmente nel tentativo di danneggiare il meccanismo e accedere al contenuto. Il colpo, però, non sarebbe andato a buon fine.

Dopo il tentativo fallito, il 20enne si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo a bordo di un motociclo. Le immediate ricerche avviate dai carabinieri hanno consentito di individuare il mezzo utilizzato per la fuga. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il motoveicolo risultava rubato.

Il motociclo è stato quindi sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario. Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno per tentato furto e ricettazione.

Le indagini hanno permesso di ricostruire in tempi rapidi l’episodio, evitando ulteriori danni e garantendo il recupero del mezzo rubato.