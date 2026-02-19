Home

Provincia

Piombino

Tenta di rubare in un furgoncino, arrestato un 30enne

Piombino

19 Febbraio 2026

Tenta di rubare in un furgoncino, arrestato un 30enne

Livorno 19 febbraio 2026 Tenta di rubare in un furgoncino, arrestato un 30enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per tentato furto su auto.

L’ arrestato, un 30enne originario del Nord Africa, è stato individuato da una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio con finalità di prevenzione della criminalità in generale.

Nel corso del servizio di controllo, i militari hanno notato l’uomo con fare sospetto nell’atto di introdursi nell’abitacolo di un furgoncino aziendale posteggiato in via della Repubblica.

L’uomo ha attirato la loro attenzione poiché già noto per essersi evidenziato in altre recenti vicende simili e hanno deciso di procedere ad un controllo. Alla loro vista, l’uomo ha assunto un atteggiamento evasivo, rafforzando i sospetti degli operanti, che si sono consolidati dopo aver accertato che il furgoncino era di proprietà di un artigiano che si era allontanato solo momentaneamente, lasciando le portiere del veicolo non bloccate.

Il 30enne, che non ha asportato nulla dal mezzo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, è stato dichiarato in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Livorno, a seguito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma.