Tenta di usare Spray al Peperoncino contro la polizia, arrestato spacciatore. Da oltre due anni non doveva più essere in Italia

3 Agosto 2024

Livorno 3 agosto 2024 –

Durante un’operazione notturna per la sicurezza cittadina, la Polizia di Stato di Livorno ha arrestato un tunisino di 35 anni, trovato in possesso di 15 dosi di cocaina. L’episodio si è svolto nella notte scorsa in piazza Giovane Italia, dove il personale della Sezione Volanti ha notato il comportamento sospetto dell’uomo.

Gli agenti, durante una pattuglia mirata alla prevenzione e repressione dei reati, hanno avvistato una figura che, alla vista della volante, ha gettato a terra un involucro biancastro tra le auto in sosta e il muro dell’Istituto Tecnico Nautico, tentando poi di nascondersi sdraiandosi a terra.

I poliziotti hanno subito fermato la macchina e si sono diretti verso il sospettato. L’uomo, accortosi di essere stato scoperto, ha cercato di fuggire ma è caduto urtando una vettura parcheggiata. Successivamente, raggiunto da un agente, ha tentato di estrarre una bomboletta di spray urticante al peperoncino nel tentativo di difendersi, ma è stato prontamente immobilizzato.

Dai controlli successivi è emerso che l’uomo, un tunisino nato nel 1988, era colpito da un ordine di espulsione emesso il 25 febbraio 2022.

In suo possesso, oltre alla bomboletta di spray urticante, sono stati trovati 187 euro in banconote di vario taglio. L’involucro gettato a terra, successivamente recuperato, conteneva 15 dosi di cocaina termosaldata per un peso complessivo di 5,15 grammi.

Il tunisino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Polizia di Stato ha precisato che il procedimento penale non è ancora concluso e le accuse dovranno essere ulteriormente verificate nel corso dell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà considerare l’indagato colpevole.

