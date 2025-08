Home

Provincia

Tenta il furto in appartamento, denunciato un uomo dell’est Europa

Provincia

2 Agosto 2025

Tenta il furto in appartamento, denunciato un uomo dell’est Europa

Venturina (Livorno) 2 agosto 2025 Tenta il furto in appartamento, denunciato un uomo dell’est europa

I Carabinieri della Stazione di Venturina, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto un uomo sulla trentina originario dell’est Europa, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, alcuni giorni fa, si sarebbe introdotto in pieno giorno in un condominio della frazione di Venturina Terme nel verosimile intento di compiervi un furto.

In quell’occasione, alcuni condomini si sono accorti della presenza di una persona non conosciuta che si aggirava all’interno dello stabile, il quale, scrutando i vari ingressi delle scale che conducono agli appartamenti, successivamente, previa effrazione di una porta, avrebbe tentato, senza riuscirvi, di fare ingresso in una casa, desistendo per la presenza della proprietaria.

Tempestiva la chiamata e l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Venturina, impegnata nel controllo del territorio, che ha consentito l’individuazione ed il rapido rintraccio dell’uomo, sorpreso ancora in zona, verosimilmente intenzionato a perpetrare ulteriori azioni predatorie. L’uomo, al termine della ricostruzione della esatta dinamica dei fatti, è stato denunciato a piede libero all’AG di Livorno competente per danneggiamento aggravato e tentativo di furto.