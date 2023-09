Home

Tenta più volte di rubare alcolici al supermercato, arrestato tunisino irregolare

21 Settembre 2023

Livorno 21 settembre 2023 – Tenta più volte di rubare alcolici al supermercato, arrestato tunisino irregolare

Nella giornata di ieri gli agenti della locale Sezione Volanti della polizia si portava presso il supermercato Penny Market in via Moses Montefiore dove; traeva in arresto un cittadino tunisino del 1998, irregolare sul territorio nazionale per tentato furto aggravato continuato.

Lo straniero nella mattina più volte tentava, nello stesso negozio, di effettuare un furto di superalcolici e per questo gli operatori delle Volanti intervenivano e procedevano all’arresto dello straniero per tentato furto aggravato continuato.

Il tunisino è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Livorno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

