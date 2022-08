Home

Cronaca

Tentano il furto in un panificio e in una casa, arrestati un uomo ed una donna

Cronaca

19 Agosto 2022

Tentano il furto in un panificio e in una casa, arrestati un uomo ed una donna

Tentano il furto in un panificio e in una casa, arrestati un uomo ed una donna – Livorno 19 agosto 2022

Arrestati in 2 dopo aver provato a rubare in un panificio e in un’abitazione

Nel pomeriggio di mercoledì, i Carabinieri della Stazione Livorno-Porto, coadiuvati dalla Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto un uomo e una donna

I due arrestati per i reati di tentato furto aggravato e tentato furto in abitazione sono italiani, di 42 e 22 anni

Intorno alle 16 di mercoledì i due soggetti hanno provato ad infrangere la porta d’ingresso in vetro di un panificio in Via della Pina d’Oro. “Delusi dal colpo non riuscito”, subito dopo provano ad effettuare un furto in un’abitazione di via Mentana.

Il due presunti rei però hanno desistito dal secondo furto perché sorpresi dalla proprietaria dell’appartamento.

Grazie alle segnalazioni telefoniche e all’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza cittadina, opportunamente manovrati dalla Centrale Operativa dei Carabinieri; i militari della Stazione Livorno – Porto sono giunti tempestivamente sul posto e hanno bloccato l’uomo e la donna.

Con il supporto degli uomini della Radiomobile, sono state poi espletate le formalità di rito relative a carico dei due autori. I due ladri sono stati poi trasportati presso le case circondariali di Pisa e di Livorno.

L’arresto dei due presunti ladri rappresenta solo una delle efficaci manovre preventive e repressive poste in essere dai Carabinieri della Compagnia di Livorno contro i reati predatori nell’ultimo periodo.

A partire dalla prima metà di giugno, 12 sono le persone deferite in stato di libertà, 8 quelle arrestate in flagranza di reato; tutti per reati predatori in generale, furti in esercizi commerciali e oltre che per il fastidioso fenomeno dei furti su autovettura.

Nello stesso ambito non va dimenticata l’attività che ha portato alla conclusione dell’indagine denominata “NARCOBIKE”, nell’ambito della quale l’11 luglio scorso sono state arrestate 2 persone e denunciate altre 4, sempre per reati contro il patrimonio, seppur connessi allo spaccio di stupefacenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin