Tentata rapina con coltello in una stazione di servizio: fermato e arrestato in breve tempo dalla Polizia di Stato

7 Marzo 2026

La Polizia di Stato di Piombino, ha tratto in arresto un uomo cinquantaquattrenne, già gravato da precedenti penali e di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata.

L’episodio si è verificato presso una stazione di servizio del territorio, dove l’uomo si è presentato con l’intento di impossessarsi dell’incasso. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, l’uomo avrebbe minacciato l’addetto dell’impianto brandendo un coltello e intimandogli di consegnare il denaro.

L’azione criminosa però non è giunta a compimento grazie all’improvviso sopraggiungere di alcune autovetture presso l’area di servizio. Il loro sopraggiungere ha indotto il rapinatore a desistere dal proprio intento, temendo di essere notato o identificato. L’uomo si è quindi allontanato rapidamente dal luogo a bordo della propria autovettura, senza riuscire ad impossessarsi del denaro.

Subito dopo l’accaduto è stato lanciato l’allarme alle pattuglie della Polizia di Stato presenti sul territorio. Gli agenti di polizia del Commissariato di Piombino hanno pertanto avviato tempestive ricerche del veicolo segnalato, attivando un immediato dispositivo di controllo volto a rintracciare il presunto responsabile.

Grazie al costante presidio del territorio assicurato dalla Polizia di Stato e alla approfondita conoscenza del contesto urbano e delle principali direttrici di movimento da parte degli operatori, una pattuglia è riuscita in breve tempo ad intercettare l’autovettura indicata nella segnalazione. All’interno del mezzo si trovava ancora il conducente, successivamente identificato dagli agenti.

Nel corso del controllo, i poliziotti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo il coltello utilizzato poco prima per minacciare l’addetto della stazione di servizio. L’arma è stata pertanto sequestrata.

Il soggetto è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino, dove, al termine degli accertamenti di rito e sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina aggravata. L’uomo è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di arma od oggetto atto ad offendere.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio garantito quotidianamente dalla Polizia di Stato e l’importanza della presenza costante delle pattuglie sul territorio, che, unita alla profonda conoscenza dell’area e delle sue dinamiche da parte degli operatori, consente di intervenire con rapidità e assicurare una risposta immediata alle esigenze di sicurezza della collettività.

