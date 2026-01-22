Home

Livorno 22 gennaio 2026 Tentata rapina in un condominio in via Gramsci, arrestato dalla polizia

Tentativo di furto degenerato in rapina nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio all’interno di un condominio di via Gramsci. La Polizia di Stato di Livorno ha arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di rubare una bicicletta elettrica custodita nell’area privata del palazzo.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, quando l’uomo si è impossessato della bici elettrica ed è uscito dal portone del condominio nel tentativo di allontanarsi. Il proprietario del mezzo, accortosi immediatamente di quanto stava accadendo, lo ha riconosciuto con certezza e, insieme ad altre persone presenti, ha cercato di fermarlo per recuperare la bicicletta.

Nel frattempo, alla centrale operativa della Questura è arrivata una segnalazione per una lite tra due uomini. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia di Stato che ha trovato alcune persone intentate a trattenere il responsabile del tentato furto, il quale cercava di divincolarsi per fuggire.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, vistosi scoperto, avrebbe gettato la bicicletta a terra e tentato la fuga a piedi. Bloccato dai presenti, avrebbe reagito con violenza, minacciando e insultando le persone intervenute e spintonandole con forza fino all’arrivo della Polizia.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di Polizia per gli accertamenti. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nascosto all’interno di un calzino un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. La droga è stata sequestrata e nei confronti dell’uomo è scattata anche la relativa sanzione amministrativa.

Il soggetto, risultato già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

