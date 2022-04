Home

Tentativo di record mondiale di Indoor Rowing, il ricavato all’associazione Oliver accende un sorriso

6 Aprile 2022

Dal 7 al 10 aprile all’hotel Marinetta a Bibbona

Evento gratuito organizzato a favore dell’Associazione Oliver accende un sorriso

Livorno, 6 aprile 2022

E’ stato illustrato a Palazzo Comunale, l’evento “Record Mondiale Indoor Rowing” organizzato dall’Associazione Sportlandia di Livorno e il cui ricavato sarà devoluto a favore dell’associazione “Oliver accende un sorriso”.

Gli atleti tenteranno il record mondiale sui 1000 chilometri, misto, sviluppato in tre giorni di gare, durante una manifestazione che si svolgerà al Park Hotel Marinetta di Bibbona dal giorno 7 al giorno 10 aprile.

L’indoor rowing è una disciplina che viene praticata da tutti i canottieri come allenamento: si tratta, in pratica di un’attività sportiva che consiste nel manovrare un apposito strumento, il remoergometro, sfruttando la forza fisica del vogatore. Il concetto di equipaggio, pertanto, non rimane all’esterno ma viene riportato all’interno, dove si rema anche in compagnia

Il sindaco Luca Salvetti, nell’introdurre l’evento ha affermato che “Negli ultimi anni sono stati tanti i soggetti che hanno organizzato importanti iniziative sportive e questa che presentiamo è particolarmente significativa sia dal punto di vista sportivo dato che la disciplina del rowing è molto particolare, faticosa, ma regala belle emozioni, sia per la valenza benefica dell’evento”.

Mauro Martelli, presidente dell’Associazione Sportlandia ha descritto l’evento: “ha un significato particolare perchè per la prima volta sarà tentato il record, pesi leggeri misti su slides (che sono gli attrezzi usati per questa disciplina) che si muovono su binari. Inoltre sarà inserito nella squadra Said, atleta con disabilità intellettiva, che tenterà insieme ai compagni il record assoluto.

Quindi ancora una volta la nostra associazione si occupa di inclusione. 25 le persone coinvolte tra vogatori e staff.

L’equipaggio sarà misto, quindi composto da uomini e donne, me compreso.

Spero di ottenere il mio diciottesimo record assoluto”.

Giovanni Giannone, coordinatore provinciale del Coni ha aggiunto scherzando che “A Livorno e in provincia non ci facciamo mancare nulla a livello sportivo! Questa è un’altra bellissima iniziativa che unisce sport e solidarietà. Sportlandia è sempre riuscita ad avere questo fine lodevole. E’ un messaggio importante che viene dato dal mondo dello sport. Come Coni abbiamo dato con soddisfazione il nostro patrocinio e appoggio insieme alla federazione canottaggio a questo tentativo di record. Ringrazio Mauro Martelli per quello che fa e soprattutto per tenere alta l’attenzione su temi veramente importanti”.

Il vicesindaco di Bibbona, Enzo Cristoforo Mobilia, ha ribadito l’importanza dell’evento soprattutto per il comune della provincia e il presidente di “Oliver accende un sorriso” Giovanni Pellegrinetti, ha ricordato che domani 7 aprile l’associazione compie sette anni ed ha spiegato come è nata l’associazione stessa e quali sono gli intenti. “Oliver accende un sorriso si rivolge alle famiglie dei bambini gravemente malati o bisognosi di cure, con i suoi volontari e con tutti i mezzi a sua disposizione, per supportarle nelle necessità quotidiane legate al percorso di cura o di riabilitazione, “.

L’evento si apre domani, giovedì 7 aprile alle 18 con un aperitivo di benvenuto e presentazione dell’equipaggio. Alle 22, il peso ed a mezzanotte inizierà la gara per finire entro le 18 di domenica 10.

L’evento è gratuito e chi vuole offrire un contributo può farlo accedendo alla rete del dono nel sito dell’Associazione Oliver accende un sorriso.

