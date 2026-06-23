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Tentato furto al deposito della Polizia Locale: auto della municipale recuperata

Cronaca

23 Giugno 2026

Tentato furto al deposito della Polizia Locale: auto della municipale recuperata

Livorno 23 giugno 2026 Tentato furto al deposito della Polizia Locale: auto della municipale recuperata

Nella notte di domenica 21 giugno si è verificato un tentativo di furto presso il deposito della Polizia Locale, nella sezione distaccata di via Guarducci.

Ignoti sono riusciti a introdursi all’interno della struttura dopo aver infranto una finestra situata a circa tre metri di altezza, riuscendo successivamente ad appropriarsi di un veicolo della Polizia Locale.

Durante i consueti controlli sul territorio, una pattuglia della Polizia Locale ha intercettato il mezzo rubato. L’autore del gesto, vistosi braccato, ha abbandonato il veicolo per poi darsi alla fuga a piedi, facendo momentaneamente perdere le proprie tracce. Il mezzo è stato prontamente recuperato dagli agenti.

Sono state avviate immediatamente le indagini e gli accertamenti necessari per l’identificazione e il rintraccio dell’autore del fatto.

La notizia non veniva diffusa per non vanificare le attività di indagine ad opera dell’Ufficio Sezioni Specializzate di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale, che in data odierna riusciva ad identificare uno degli autori del gesto, un uomo di circa 25 anni conosciuto per precedenti che nei prossimi giorni verrà segnalato alla Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e furto aggravato.

Sono attualmente in corso ulteriori approfondimenti di indagine sui quali c’è ed è doveroso il massimo riserbo da parte di tutti i soggetti interessati.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per il tempestivo intervento del personale della Polizia Locale, che ha consentito il rapido recupero del veicolo e la gestione efficace della situazione.