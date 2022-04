Home

Tentato furto al Diyar Kebab, spaccato l’ingresso con una pietra

18 Aprile 2022

Tentato furto al Diyar Kebab, spaccato l’ingresso con una pietra

Livorno 18 aprile 2022

Tentato furto in pieno centro al Diyar Kebab in via della Madonna

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, ignoti hanno forzato la saracinesca del Kebab poi tentato di spaccare la vetrata di ingresso con un blocco di pietra usato per fermare gli ombrelloni.

I ladri però, probabilmente allarmati dai vicini o dai passanti si sono dati alla fuga senza rubare niente. Sul posto è intervenuta la polizia

