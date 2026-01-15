Home

Tentato furto in abitazione e resistenza, 50enne in carcere a disposizione dell’A.G.

San Vincenzo (Livorno) 15 gennaio 2026

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino hanno arrestato a San Vincenzo un 50enne originario dell’Est Europa per tentato furto in abitazione.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti, l’uomo, di prima mattina, verosimilmente nel tentativo di asportare del materiale ferroso e/o parti di veicoli, si sarebbe introdotto in un’area privata di pertinenza di un’autofficina ed avrebbe tentato di accedere all’interno dell’adiacente abitazione del titolare dell’attività.

La vittima ha sorpreso l’uomo all’interno della corte privata e lo ha indotto alla fuga, allertando contemporaneamente il 112 NUE.

Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma impegnata nel controllo del territorio ha consentito l’individuazione ed il rintraccio del fuggitivo, che è stato raggiunto ed immediatamente sottoposto a controllo durante il quale, opponendo resistenza all’operato dei carabinieri, ha tentato di sbarazzarsi di un taglierino che i carabinieri hanno recuperato e sottoposto a sequestro.

Per i successivi adempimenti l’uomo è stato poi portato in caserma, dove ha continuato ed aggravato la propria posizione, opponendosi ulteriormente all’operato dei militari i quali, dato lo stato di profonda agitazione dell’uomo che si dimenava fortemente, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità, hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza per le cure del caso.

All’esito delle operazioni, l’uomo è stato dichiarato in arresto anche per resistenza a PU e successivamente tradotto presso la casa circondariale di Livorno a disposizione dell’AG.