Cronaca

23 Agosto 2024

Livorno 23 agosto 2024 – Tentato furto in centro: aggredisce la sicurezza con calci e pugni

Nel pomeriggio del 21 agosto, la Polizia è intervenuta nei pressi del Teatro Goldoni, dove un addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo sorpreso a rubare un capo d’abbigliamento in un negozio di via Marradi.

Il giovane, un cittadino tunisino di circa 20 anni, aveva cercato di nascondere una maglietta da pigiama sotto i propri vestiti, ma è stato scoperto dalla vigilanza e ha tentato di fuggire.

Nel tentativo di garantirsi la fuga, avrebbe colpito l’addetto alla sicurezza con calci e pugni. Successivamente, ha cercato di convincere l’uomo a lasciarlo andare in cambio della restituzione della maglietta e della promessa di non chiamare la polizia.

Il giovane era già stato segnalato per episodi simili nei giorni precedenti. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, è stato accompagnato negli uffici di polizia per le procedure di identificazione e tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina impropria.