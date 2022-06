Home

Cronaca

Tentato furto in un appartamento in piazza Grade, una donna mette in fuga i ladri

Cronaca

12 Giugno 2022

Tentato furto in un appartamento in piazza Grade, una donna mette in fuga i ladri

Livorno 12 giugno 2022 – Tentato furto in un appartamento in piazza Grade, una donna mette in fuga i ladri

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 16 in un appartamento nel pieno centro cittadino.

Da quanto ricostruito, la donna mentre era in casa ha sentito degli strani rumori.

I rumori provenivano dalla porta di ingresso dell’abitazione e la donna vi si è diretta.

Una volta alla porta ha guardato dallo spioncino ed ha visto degli uomini con attrezzi da scasso.

A seguito delle urla della donna, i malviventi si sono dati alla fuga. Sul posto a seguito della segnalazione è intervenuta la polizia che ha raccolto la testimonianza della padrona di casa

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin