Tentato omicidio a Piombino, accoltella all’addome gestore di un locale dopo aver molestato una coppia di clienti

1 Settembre 2024

Notte di paura a Piombino: uomo armato di coltello arrestato per tentato omicidio

Nella notte scorsa, un cittadino italiano di 33 anni è stato arrestato a Piombino (LI) per tentato omicidio, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per porto abusivo di arma non autorizzata. L’uomo, nato nel 1991, è stato protagonista di un violento episodio in un locale della città.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore aveva iniziato a molestare una coppia all’interno del locale. Dopo essere stato allontanato dal proprietario, l’uomo ha reagito estraendo un coltello e colpendo il gestore con un fendente all’addome, causando una grave ferita. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate in pericolo di vita.

Durante l’aggressione, altre due persone che erano intervenute per cercare di fermare l’assalitore sono state ferite lievemente dai fendenti. L’autore dell’attacco è stato rintracciato dalla pattuglia del Commissariato di Piombino a circa 50 metri dal locale, mentre impugnava ancora il coltello sporco di sangue. L’arresto è avvenuto senza ulteriori incidenti.

L’autorità giudiziaria ha disposto l’immediata traduzione dell’uomo presso la casa circondariale di Livorno, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.