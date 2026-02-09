Home

Tequila aspetta una famiglia: sei anni, cuore grande e voglia di ricominciare

9 Febbraio 2026

Livorno 9 febbraio 2026 Tequila aspetta una famiglia: sei anni, cuore grande e voglia di ricominciare

Si chiama Tequila, è un simil dogo argentino di sei anni ed è entrato in canile nel 2021 a seguito di una cessione. Da allora aspetta che qualcuno si accorga di lui, del suo sguardo attento e di quell’energia pulita che non ha mai perso.

Nonostante il tempo trascorso in struttura, Tequila conserva uno spirito giovane. È vivace, curioso, sempre pronto a interagire. Ma non è solo entusiasmo: è anche un cane molto collaborativo, capace di ascoltare e di creare un bel dialogo con le persone che gli dedicano attenzione.

Una delle sue qualità più sorprendenti è il forte autocontrollo sul cibo, un aspetto importante che dimostra equilibrio e buona gestione delle emozioni. Una caratteristica che, insieme alla sua indole collaborativa, lo rende un compagno con ottime potenzialità di inserimento in famiglia.

Ma il tratto che conquista davvero è un altro: Tequila è profondamente affettuoso. Cerca il contatto, ama le coccole e sa creare legami sinceri. È uno di quei cani che si affezionano con tutto sé stessi.

Chi desidera conoscerlo può recarsi al canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2, zona Pian di Rota, durante gli orari di apertura. Un incontro dal vivo è il modo migliore per scoprire il suo carattere e capire quanto possa diventare un compagno speciale nella vita di qualcuno.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (in orario di ufficio), oppure Giovanna Giusti, presidente dell’associazione animalista ALCA, tutti i giorni al 370 3640233.

È inoltre disponibile l’indirizzo email: animali@comune.livorno.it.

Tequila non cerca solo una casa. Cerca una possibilità. E forse, da qualche parte, c’è già qualcuno che sta cercando proprio lui.

