Home

Cronaca

Aree pubbliche

Terme del Corallo, a dicembre riapre la Sala della Mescita

Aree pubbliche

26 Novembre 2024

Terme del Corallo, a dicembre riapre la Sala della Mescita

Livorno 26 novembre 2024 Terme del Corallo, a dicembre riapre la Sala della Mescita

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 2.200.000 euro nell’ambito del Bando delle Periferie del 2016, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto candidato prevedeva di intervenire su una parte del complesso monumentale, già oggetto di un intervento di messa in sicurezza e il rifacimento della copertura, finanziato dal Comune di Livorno.

“L’obiettivo – ha spiegato Melania Lessi responsabile Edilizia Scolastica Culturale, Annonaria e Cimiteriale del Comune di Livorno – era di bloccare lo stato di degrado avanzato in uno dei padiglioni più significativi, la Sala della Mescita, un tempo il cuore dello stabilimento termale, in quanto si trattava del luogo in cui veniva somministrata l’acqua curativa della “Montecatini a Mare”.

Per le sue caratteristiche, sia per conformazione che dimensioni, la Sala della Mescita poteva infatti permettere una riapertura alla fruizione pubblica con destinazione a sala conferenze e spazio espositivo, in maniera da favorire le attenzioni sull’intera fabbrica di inizio Novecento e costituire un volano per l’ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentissero di portare a compimento il risanamento e la riqualificazione dell’intero complesso.

Oltre alla Sala della Mescita era previsto il restauro degli appartamenti ad essa attigui, di uno dei due colonnati e del giardino centrale.

Dopo l’iter progettuale e di aggiudicazione, i lavori sono stati affidati nel febbraio del 2022 e sono partiti a luglio dello stesso anno.

Nel 2024 l’amministrazione comunale ha aggiunto risorse proprie pari a 500.000 euro per l’ultimazione dei lavori e inserito nel programma Triennale dei Lavori Pubblici, per l’annualità 2025, ulteriori 500.000 euro per proseguire con il recupero di altre porzioni di edifici”.

Programma pomeriggio di apertura della Sala della Mescita

Il 31 luglio del 1904 furono inaugurati gli “Stabilimenti delle Acque della Salute” e tutte le gazzette livornesi – e non solo – festeggiarono e dettero la notizia della “splendida festa”: l’animazione, la luminaria, lo spettacolo pirotecnico.

Il 7 dicembre 2024, nella Sala delle Mescite, due attori daranno voce all’enfasi dei giornalisti che centoventi anni fa scrissero e tratteggiarono con gioia e divertimento le immagini di una grande “cerimonia” con la quale Livorno fu al centro delle attenzioni di tutta Italia.

I musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” suoneranno all’interno della struttura e in giardino. Precisamente in giardino si esibiranno sette sassofonisti e nella Sala della Mescita la Swing Band.

Rappresentanti dell’associazione “La Livornina”, tutti in costume d’epoca, passeggeranno nel giardino e nella sala della mescita dando la possibilità ai visitatori di rivivere momenti indimenticabili degli inizi del secolo scorso.

Illuminazione

Al fine di dare risalto anche in ambito serale all’importante intervento di ristrutturazione delle Terme, in un percorso di armonia e continuità illuminotecnica monumentale che sta caratterizzando la città nei suoi ambiti più rappresentativi negli ultimi anni, si è deciso di provvedere anche ad un illuminamento della facciata principale a corredo degli interventi eseguiti presso la Sala della Mescita.

Alcuni faretti posizionati dietro le pannellature espositive hanno l’obiettivo di mettere in evidenza i connotati architettonici principali dell’ingresso e delle logge adiacenti attraverso un effetto di luce soft e diffusa di tipo RGB e con specifico riferimento al colore blu, a richiamare il colore dell’elemento “acqua” che caratterizza le Terme del Corallo. L’illuminazione accompagnerà i visitatori e gli osservatori esterni in questa nuova dimensione.